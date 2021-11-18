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14:33, 18 ноября 2021

ФСИН и Минюст предлагают использовать труд заключенных на стройках в Арктике

Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство юстиции предлагают использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Они готовят соответствующий законопроект, сообщает агентство «Интерфакс». Авторы документа предлагают ввести льготное исчисление срока уголовного наказания у осужденных, согласившихся работать в районах крайнего севера.


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