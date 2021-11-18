ФСИН и Минюст предлагают использовать труд заключенных на стройках в Арктике

Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство юстиции предлагают использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Они готовят соответствующий законопроект, сообщает агентство «Интерфакс». Авторы документа предлагают ввести льготное исчисление срока уголовного наказания у осужденных, согласившихся работать в районах крайнего севера.