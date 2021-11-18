Польские власти отчитались о задержании около ста мигрантов, которые пытались прорваться в страну из Белоруссии

В польской погранслужбе объявили, что мигранты не прекращают попытки перейти границу в разных местах. Например, трое неизвестных минувшей ночью пытались попасть в страну на лодке по пограничной реке Буг. В сообщении ведомства сказано, что эти люди развернулись, когда увидели на берегу солдат.

В другой зоне, как утверждают пограничники, мигранты пытались прорваться при содействии белорусских силовиков, которые «вероятно, повредили заграждения… и заставили мигрантов бросать камни в пограничников» — цитата по агентству «Интерфакс». По данным польской службы, всего в различных лагерях мигрантов вдоль границы сейчас находятся около двух тысяч человек.

В то же время в самом крупном лагере мигрантов, который появился полторы недели назад, постепенно становится меньше людей. Корреспондент агентства ТАСС передаёт, что около пятисот человек в сопровождении белорусских силовиков перешли в транспортно-логистический центр, расположенный в полутора километрах от границы. Еще более четырёхсот мигрантов из этого лагеря должны в ближайшее время вылететь на родину из Минска рейсом, который организовали власти Ирака.

Также в пограничной службе Польши сегодня объявили, что за сутки приняли 79 белорусских оппозиционеров. Речь идёт о людях, которые или подали заявление о международной защите, или заявили о намерении это сделать в ближайшее время.