В Екатеринбурге недовольные масочным режимом и введением QR-кодов собрались у торгового центра «Гранат», сообщают местные СМИ. Десятки человек требовали пропустить их внутрь. Они ссылались на нормы законов Конституции. В самом торговом центре считают, что это была целенаправленная акция. В итоге приехали сотрудники Росгвардии и разогнали протестующих. Отметим, что подобные сообщения ранее приходили и из других городов, в том числе из Казани.