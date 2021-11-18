Поселок в Иркутской области, где у местных жителей произошел конфликт с мигрантами, патрулируют усиленные наряды ДПС

Поселок в Иркутской области, где недавно у местных жителей произошел конфликт с мигрантами, патрулируют усиленные наряды ДПС.

Дополнительные силы полиции были отправлены в поселок Залари после того, как местным жителям стали поступать угрозы от представителей таджикской диаспоры, сообщает интернет-издание Readovka. Напряженная обстановка сохраняется уже почти неделю. Причиной конфликта с приезжими из Таджикистана рабочими, по словам местных жителей, стали оскорбления, которые от мигрантов якобы услышала проходившая мимо строительной площадки сельчанка. Отомстить за это на место приехало несколько местных, но гастарбайтеры оттуда их прогнали. Уже следующей ночью около 20-30 человек подожгли вагончик, в котором жили мигранты.

Пожар унес жизни двух из них, еще несколько пострадало. Силовики возбудили на местных уголовное дело, в том числе по статье об убийстве, рассказала представитель регионального управления следственного комитета Карина Головачева. Подозреваемым грозит до пожизненного лишения свободы.

Ситуацию под контроль взяли и таджикские дипломаты.