СПЧ планирует обсудить на встрече с главой государства судьбу правозащитного общества «Мемориал»

Президентский Совет по правам человека планирует обсудить на встрече с главой государства судьбу правозащитного общества «Мемориал*». На его ликвидации настаивает Генеральная прокуратура, утверждая, что правозащитники систематически нарушают закон об иностранных агентах.

Председатель Совета «Мемориала» Александр Черкасов заявил, что возглавляемая им организация не может обойтись без иностранного финансирования, поскольку это обеспечивает независимость ее работы.

Напомним, что «Мемориал» признан российскими властями иностранным агентом. Ранее в его поддержку высказывались представители науки, культуры и общественной деятельности.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.