Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в участии в незаконной охоте, в ходе которой выстрелил в лося

Ранее он это отрицал. После того, как Генеральная прокуратура накануне потребовала лишить его депутатской неприкосновенности, Рашкин сказал, что совершил ошибку, но при этом все равно считает себя объектом провокации.

В отношении Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В интервью «Эху» депутат отметил, что сразу был готов давать показания по этому делу.

В нескольких парламентских партиях уже отреагировали на признание Рашкина в причастности к убийстве лося и высказались о возможном снятии с него депутатской неприкосновенности.

В КПРФ, несмотря на разразившийся скандал, намерены продолжать поддерживать Рашкина. Как передает агентство ТАСС, коммунисты считают, что опубликованное парламентарием видеообращение лишь показывает его готовность рассказать следствию об обстоятельствах инцидента. При этом первый замглавы фракции Николай Коломейцев считает, что никакой необходимости в снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина нет. Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью интернет-изданию «Газета.ру» утверждает, что предлагал своему коллеге написать заявление в Следственный комитет со словами о готовности сложить депутатский иммунитет. Впрочем, сам политик считает всю ситуацию «расправой над КПРФ».

В партии «Справедливая Россия – За правду», между тем, намерены поддержать снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина. А первый замглавы фракции в парламенте Олег Нилов в эфире «Эха» даже предложил создать так называемый «Список Рашкина» с именами депутатов и чиновников, уличенных в незаконной охоте.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе уже назвал вину Рашкина «очевидной» и сказал о готовности, как он выразился, «попрощаться» с депутатом-коммунистом. Между тем в «Единой России» и партии «Новые люди» пока никак не комментировали последние события вокруг инцидента.



Госдума, как ожидается, рассмотрит представление Госдумы о лишении Рашкина неприкосновенности 25 ноября.

Несмотря на скандал политическая карьера Валерия Рашкина скорее всего продолжится, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Кирилл Рогов.

Валерий Рашкин получил известность своими высказываниями против властей и депутатскими запросами в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, в частности, в отношении действий «Единой России». После сентябрьских выборов Рашкин обвинял власть в фальсификации итогов электронного голосования в Москве.