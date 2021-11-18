Российские военные сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Ракета поразила цель в Белом море прямым попаданием, рапортует Министерство обороны. К обеспечению стрельб привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. До этого сообщалось об успешных испытательных пусках летом и осенью прошлого года. Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин ранее объявил, что испытания гиперзвуковой ракеты завершаются. Она поступит на вооружение российского флота в будущем году, напоминает агентство «Интерфакс».