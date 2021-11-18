Власти Польши приняли за сутки 79 белорусских оппозиционеров, которые ищут международной защиты в стране, сообщила официальный представитель пограничной службы Анна Михальская. Она подчеркнула, что часть этих людей въехали в страну на основании гуманитарных виз.