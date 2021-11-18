Представители КПРФ заявляют о том, что партия продолжит поддерживать своего депутата Валерия Рашкина

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов усматривает в ситуации вокруг Рашкина признаки провокации и считает, что уголовное наказание депутату не грозит. Ранее сам Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося. Однако был уверен в том, что не нарушает закон. Коммунист утверждает, что перепутал лося с кабаном. Напомню, Генпрокуратура направила в Госдуму запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.