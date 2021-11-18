СК проверяет информацию об издевательствах над женщиной с диабетом в ковидном отделении больницы Новосибирска

Следственный комитет проверяет информацию об издевательствах над женщиной с диабетом в ковидном отделении больницы Новосибирска. По утверждению родственников, пациентку привязывали к кровати, били, не давали воду и еду. Следователи не уточнили, о какой больнице идет речь.