СК проверяет информацию об издевательствах над женщиной с диабетом в ковидном отделении больницы Новосибирска

Следственный комитет проверяет информацию об издевательствах над женщиной с диабетом в ковидном отделении больницы Новосибирска. По утверждению родственников, пациентку привязывали к кровати, били, не давали воду и еду. Следователи не уточнили, о какой больнице идет речь.
2021-11-18T13:33:36+03:00
2021-11-18T14:00:40+03:00
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13:33, 18 ноября 2021
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