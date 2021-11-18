СМИ: Протестующие против масочного режима и QR-кодов несколько десятков человек попытались войти в ТЦ в Екатеринбурге

По данным екатеринбургских СМИ, протестующие против масочного режима и QR-кодов несколько десятков человек попытались войти в торговый центр «Гранат» на улице Амундсена. Охране пришлось вызвать Росгвардию, сообщает издание «Екатеринбург-онлайн». Росгвардейцы вывели протестующих. Информация о задержанных не поступала.