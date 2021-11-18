В США вынесли приговор Джейкобу Ченсли, участнику штурма Капитолия, который называет себя «шаманом»

Он получил три года и пять месяцев тюрьмы. Его признали виновным в насильственных действиях.

В американский капитолий 34-летний бывший актер и моряк Джейкоб Ченсли 6 января ворвался вместе с сотнями других сторонников Дональда Трампа, но стал самым известным захватчиком благодаря диковинному костюму— на Ченсли был рогатый шлем, меховая шкура, перекинутая через обнаженные плечи, и раскрашенное в цвета американского флага лицо. Фотографии с Ченсли облетели всю мировую прессу. Во время суда Адвокат Джейкоба Ченсли попытался представить своего клиента, провозгласившего себя шаманом ультраправого экстремистского конспирологического движения QAnon как ненасильственного человека веры в шаманизм. Тот же адвокат ранее убедил суд в том, что Ченсли должен получать исключительно органические продукты в тюрьме — а когда шаман ест неорганическую пищу, у него возникает «изнурительная» бактериальная реакция, приводящая к обезвоживанию, заявил адвокат. В сентябре Джейкоб Ченсли отверг движение Qanon, заявил, что потерял веру в Дональда Трампа, но сохранил веру в шаманизм, и пошел на сделку с правосудием — он признал вину по одному из пунктов обвинения «воспрепятствование официальной процедуре Конгресса США».

Прокуратура считала, что Джейкоб Чейнсли за содеянное должен провести в заключении более четырех лет. Суд в итоге дал меньше.