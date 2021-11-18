Члены СПЧ намерены на ближайшей встрече с президентом поднять вопрос о ликвидации правозащитного общества «Мемориал»

Члены Совета по правам человека намерены на ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос о ликвидации правозащитного общества «Мемориал»*. Об этом сообщила на пресс-конференции член СПЧ Татьяна Марголина в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Я позиционирую себя как представителя «Мемориала» Пермского края, но я являюсь членом СПЧ. Не заявляла этот свой статус, потому что меня никто не уполномочивал этот статус здесь представлять. Я просто должна сказать, что после прозвучавшего заявления СПЧ по этому поводу комиссия по политическим правам СПЧ готовит материалы для встречи с президентом, где, в том числе планируется заявить эту серьезную проблему», — сказала она.

Юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова называет требования закона об иностранных агентах расплывчатыми и нечеткими.

Ранее Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Мемориала». Сообщалось, что поводом стали систематические нарушения закона об иноагентах, в частности, немаркировка материалов. * – Власти РФ считают иностранным агентом