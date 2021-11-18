В Свердловской области владельцы ресторанов и кафе просят отменить действие кодов для сферы общепита

Свои потери бизнес называет катастрофичными.

Обращение от имени Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области подписали больше 80-ти заведений, большинство из которых расположены в Екатеринбурге. Предприниматели сообщают, что из-за введения QR-кодов с 30 октября по 15 ноября общепит потерял в среднем 50% выручки. «Мы (...) ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало «разменной монетой» в борьбе с эпидемией на территории нашей области», — сказано в тексте письма. Руководству Свердловской области предлагают обратить внимание на более массовые сферы деятельности, «которые, возможно, оказывают большее влияние на распространение заболеваемости». Если действие QR-кодов для ресторанов и кафе продлится месяц, число заведений в регионе начнет сокращаться в геометрической прогрессии, — заявили рестораторы. Чтобы избежать банкротств, закрытия заведений и увольнения сотрудников, губернатора СО призвали отменить QR-коды на вход в рестораны и кафе, а также разрешить заведениям работать после 23-00.

Свое коллективное письмо рестораторы адресовали губернатору и полпреду президента в Уральском федеральном округе.