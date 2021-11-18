В России вновь зарегистрирована самая высокая суточная смертность от ковида, сообщает оперативный штаб

За сутки, по официальным данным, скончался 1251 заболевший. Пиковые показатели смертности фиксируются одновременно с постепенным снижением количества новых заразившихся. Вчера ковид обнаружили более чем у 37 тысяч человек. Это немного больше, чем днем ранее, но в целом заметно меньше самых высоких значений, которые наблюдались в начале месяца.

В Москве только вчера ситуация казалась позитивной: заболеваемость быстро снижалась, постепенно уменьшалась и смертность. Но новые данные не радуют: за минувшие сутки заразились более четырех тысяч человек. Это на тысячу случаев больше, чем всего лишь днем ранее.

В других регионах ситуацию тоже сложно назвать позитивной: во многих субъектах заболеваемость и смертность все еще находятся на самом высоком уровне. В некоторых из них тем временем местные власти утверждают, что ситуация улучшается, а волна — спадает. Ограничения продолжают действовать, в ряде регионов контроль за соблюдением мер пытаются ужесточать.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 9 млн случаев заражения. По официальным данным, от последствий погибли 260 тысяч человек.