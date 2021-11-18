Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от ковида

Президент РФ Владимир Путин сам сообщит, когда примет решение ревакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, он сообщит об этом когда [примет] решение», — ответил он на вопрос, появилась ли какая-то информация о том, когда президент пройдет ревакцинацию.
2021-11-18T12:47:34+03:00
2021-11-18T12:49:06+03:00
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12:47, 18 ноября 2021
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