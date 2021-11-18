Американский предприниматель Илон Маск объявил, что межпланетный космический корабль Starship отправится в космос в следующем году. Starship – корабль многоразового использования, который разрабатывается компанией SpaceX с 2012-го года.
2021-11-18T12:33:35+03:00
2021-11-18T12:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 18 ноября 2021
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