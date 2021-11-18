Самое высокое колесо обозрения в Европе, которое возводят в Москве, готово на 85%, сообщает агентство «Интерфакс». Строительство ведется рядом с южным входом ВДНХ. Проект получил название «Солнце Москвы». Открытие колеса обозрения запланировано на первую половину будущего года.