В КПРФ не видят необходимости в снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина, заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев. По его словам, Рашкин готов участвовать в следственных действиях. Представление генпрокурора поступило в Госдуму накануне. Этот вопрос профильная комиссия нижней палаты парламента может рассмотреть до 23-го ноября. Сам Рашкин, ранее отрицавший свою вину, в видеообращении признал, что убил лося во время незаконной охоты.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов сказал в эфире «Эха», что Валерий Рашкин должен сам сдать свой депутатский мандат. Нилов уточнил, что его фракция пока не сформулировала общую позицию по вопрос лишения Рашкина неприкосновенности.