Эльвира Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений

Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме, она отметила, что инфляция в стране была низкой не так долго – всего четыре года около 4%. Сейчас она в два раза выше. Набиуллина признала, что пострадают самые незащищенные группы населения, если не удастся снизить уровень инфляции.