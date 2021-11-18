Эльвира Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений

Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме, она отметила, что инфляция в стране была низкой не так долго – всего четыре года около 4%. Сейчас она в два раза выше. Набиуллина признала, что пострадают самые незащищенные группы населения, если не удастся снизить уровень инфляции.
2021-11-18T12:31:04+03:00
2021-11-18T12:31:04+03:00
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12:31, 18 ноября 2021
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