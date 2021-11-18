Главред The insider* объяснил задержку публикации о спецоперации Украины по выманиваю «вагнеровцев»

Главный редактор The insider* Роман Доброхотов рассказал, что задержка публикации расследования о спецоперации Украины по выманиваю бойцов ЧВК «Вагнер» из России связана с ожиданием объяснений от офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы хотели дать возможность стороне Зеленского, его офису, представить свою версию событий. Полгода назад был первый запрос с просьбой пояснить ситуацию, а в последние недели мы просто стали бомбардировать и Зеленского, и главу его офиса Ермака с просьбой все-таки представить свою картину событий, свою версию. Потому что нигде в СМИ, по крайней мере, подробного изложения, что подразумевалось под переносом этого мероприятия, и вообще официально была ли такая операция согласована с Зеленским – ничего этого нигде не звучало публично. Мы ждали, ждали. И в какой-то момент все-таки надо было это опубликовать», — отметил Р.Доброхотов.

Как подчеркнул журналист, «и уж тем более нельзя было это не публиковать после слухов о том, что украинские власти якобы с кем-то договорились: с МИ-6 или Моссадом, или с ЦРУ о том, чтобы это не публиковать». «После этого сам бог велел выложить это в двух частях. Но фильм, тем не менее, еще готовится и, я так понимаю, будет нескоро», — добавил Р.Доброхотов.

По его словам, в части сбора данных о «вагнеровцах» спецоперация Украины удалась. «Это не просто большой, а уникальнейший набор данных, поскольку сами «вагнеровцы» собирали все документы о себе и писали подробные резюме, чем они занимались в Украине, в том числе признаваясь в военных преступлениях – таких, как сбитие каких-то вертолетов, военного самолета и так далее. Получить это каким-то другим способом, с помощью изучения данных или каких-то внедренных людей, было бы невозможно. Такого огромного массива данных на несколько сотен людей. Поэтому это действительно уникальная спецоперация. В этом смысле она удалась», — заключил Р.Доброхотов.

* – Власти РФ считают иностранным агентом