Против американского актера Алека Болдуина подали второй иск из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой была убита оператор.

Очередную жалобу в суд направила помощница режиссера фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл. По ее словам, исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин не должен был в тот момент стрелять из револьвера. Съемочная группа планировала лишь снять крупным планом его глаза, пятно крови на одежде и момент, когда персонаж вытаскивает оружие из кобуры, сообщает британское издание BBC. Как утверждает адвокат Митчелл, Болдуин не соблюдал технику безопасности: он не проверил оружие перед тем, как нажать на курок, решив сыграть в «русскую рулетку». Что именно истец требует от суда, не уточняется. В халатности своих коллег на днях также обвинил руководитель команды осветителей съемочной группы, иск которого оказался первым по следам трагедии.

Полиция продолжает расследовать произошедшее. Пока обвинения никому не предъявлены.