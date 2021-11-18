Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого Алексея Никифорова, который был осужден по обвинению в шпионаже на три года лишения свободы, сообщает агентство «Интерфакс». Приговор был вынесен в начале мая. По версии следствия в течение нескольких лет Никифоров собирал секретную информацию в Дании и передавал ее российским спецслужбам.
2021-11-18T12:05:14+03:00
2021-11-18T12:23:23+03:00
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12:05, 18 ноября 2021
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