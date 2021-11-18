Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого Алексея Никифорова, который был осужден по обвинению в шпионаже на три года лишения свободы, сообщает агентство «Интерфакс». Приговор был вынесен в начале мая. По версии следствия в течение нескольких лет Никифоров собирал секретную информацию в Дании и передавал ее российским спецслужбам.