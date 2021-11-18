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12:03, 18 ноября 2021

Депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин признался, что выстрелил в лося

Ранее он это категорически отрицал. В своем видеообращении Рашкин сказал, что совершил ошибку, но при этом все равно считает себя жертвой провокации.

Накануне Генпрокуратура внесла в Госдуму представлении о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Профильная комиссия нижней палаты парламента обещала рассмотреть этот вопрос до 23-го ноября. 

Кирилл Рогов не считает, что с политической карьерой Валерия Рашкина после истории с охотой будет покончено. Об этом политолог сказал в эфире «Эха Москвы».


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