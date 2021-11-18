Депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин признался, что выстрелил в лося

Ранее он это категорически отрицал. В своем видеообращении Рашкин сказал, что совершил ошибку, но при этом все равно считает себя жертвой провокации.

Накануне Генпрокуратура внесла в Госдуму представлении о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Профильная комиссия нижней палаты парламента обещала рассмотреть этот вопрос до 23-го ноября.

Кирилл Рогов не считает, что с политической карьерой Валерия Рашкина после истории с охотой будет покончено. Об этом политолог сказал в эфире «Эха Москвы».