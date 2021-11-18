Минобороны Польши утверждает, что за ночь были задержаны около 100 мигрантов, пытавшихся пересечь границу со стороны Белоруссии. При этом в посредничестве нелегалам Варшава обвинила Минск.

Мигранты, по данным польских властей, этой ночью бросали в пограничников камни, чтобы отвлечь их. При этом, как считают в Варшаве, совершать такие действия людей заставили белорусские спецназовцы. Силовиков также обвинили в том, что они намеренно повредили заграждения на границе.

В свою очередь Минздрав Белоруссии сообщил, что за помощью к медикам обратились девять мигрантов, в том числе беременная женщина. Двоих госпитализировали. Тем временем порядка двух сотен иностранцев, по данным агентства ТАСС, собираются покинуть палаточный лагерь на белорусско-польской границе.

Они собрали палатки и спальные мешки и отошли: предполагается, что их отправят в специализированный логистический центр, где уже находится около 1 тысячи мигрантов. Впрочем, у границы пока остаются люди, которые надеются, что Польша пропустит их в Германию.

Из Ирака в Минск, в свою очередь, вылетел самолет, на котором будут эвакуированы граждане этой страны. По данным Багдада, добровольно вернуться на родину уже согласилось свыше 300 человек.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась полторы недели назад, когда к ограждениям с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов. Варшава и Минск обвиняют друг друга в провоцировании кризиса.