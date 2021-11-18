Депутат Нилов: Главная поправка в закон об иноагентах предлагает присваивать такой статус только по решению суда

Главная поправка в закон об иноагентах предполагает, что такой статус будет присваиваться только по решению суда. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Олег Нилов.

«Это устаревший закон, с лекалами прошлого века. Напомню, что это калька с американского закона. К сожалению, в американском законе нет того, что это решение о присвоении метки «иностранный агент» присуждается судом. Мы с этим не согласны и предлагаем сейчас главную поправку, чтобы это было судебное решение, чтобы была состязательность сторон. Да, это была ошибка, но ее надо исправить – не надо слепо копировать американские стандарты и законодательство», — заявил депутат.

По словам О.Нилова, «если поправка о судебном решении присвоения этой метки будет прията, любой субъект, который получил ее раньше, будет иметь право оспорить в суде законность ее присвоения».

Депутат также рассказал, что основанием для признания иноагентом предлагается считать только значительное иностранное финансирование. «Конечно, чтобы это были значительные средства, чтобы это не было возможной провокацией. Потому что граждане разные бывают, в том числе из-за границы: пришлют три копейки журналисту или изданию, и все. На этом основании мы считаем, что нельзя признавать иностранным агентом», — пояснил О.Нилов.

Он добавил, что поправки распространяются как физических, так и юридических лиц. «Это касается, в том числе и физлиц. Допустим, журналистов. И юридических лиц, которые занимаются распространением информации в СМИ и зафиксированы Минюстом в качестве получателей иностранных средств», — заключил О.Нилов.