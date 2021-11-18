Суд в Архангельске приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего руководителя Министерства образования области Юрия Гнедышева. Он признан виновным в развратных действиях и незаконном распространении порнографии. Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подсудимый частично признал свою вину. До министерства Юрий Гнедышев двадцать лет работал учителем в школе.