Суд в Архангельске приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего руководителя Министерства образования области Юрия Гнедышева. Он признан виновным в развратных действиях и незаконном распространении порнографии. Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подсудимый частично признал свою вину. До министерства Юрий Гнедышев двадцать лет работал учителем в школе.
2021-11-18T11:34:18+03:00
2021-11-18T12:24:20+03:00
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11:34, 18 ноября 2021
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