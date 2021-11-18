В Волгограде на соратника Алексея Навального Евгения Кочегина завели уголовное дело

Его подозревают в уклонении от военной службы. Одновременно в Кемерове оштрафовали участников несогласованной акции в поддержку Навального.

Волгоградский активист Евгений Кочегин утверждает, что заведенное против него дело об уклонении от армии получило новое развитие в связи с прошедшими выборами в Госдуму. По словам соратника политика Алексея Навального, он вел работу по борьбе с фальсификациями в ходе голосования. Кочегин при этом настаивает, что военкомат не исполняет законный порядок направления на службу, поскольку не учитывает медицинские документы, предполагающие освобождение от службы. Как утверждает активист, этот документ в комиссии игнорируют.

Между тем в Кемерове завершилось судебное разбирательство против еще нескольких сторонников Навального. По данным правозащитного проекта «Апология», пятерых жителей города, которых считают организаторами зимних акций в поддержку политика, оштрафовали почти на 700 тысяч рублей по иску МВД. Полиция требовала возместить расходы на работу силовиков и на бензин. При этом вскоре будет рассмотрен и второй иск – уже на сумму около 750 тысяч рублей. Первое решение защита пообещала обжаловать.

Около недели назад по делу о создании экстремистского сообщества была арестована бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она стала первой, кого задержали в рамках разбирательства. Сами штабы Навального* признаны экстремисткой организацией и запрещены в России.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.