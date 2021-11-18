«Коммерсантъ»: Готовность жителей России вакцинироваться от коронавируса выросла в два раза за полгода

Готовность жителей России вакцинироваться от коронавируса выросла в два раза за полгода, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование РАНХиГС. Прививку охотнее делают люди с высшим образованием, старше тридцати четырех лет и имеющие работу. В то же время каждый четвертый респондент не собирается прививаться.