«Коммерсантъ»: Готовность жителей России вакцинироваться от коронавируса выросла в два раза за полгода

Готовность жителей России вакцинироваться от коронавируса выросла в два раза за полгода, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование РАНХиГС. Прививку охотнее делают люди с высшим образованием, старше тридцати четырех лет и имеющие работу. В то же время каждый четвертый респондент не собирается прививаться.
2021-11-18T11:33:12+03:00
2021-11-18T12:25:03+03:00
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11:33, 18 ноября 2021
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