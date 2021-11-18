В «СРЗП» предложили создать «список Рашкина» с именами уличенных в незаконной охоте чиновников

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Олег Нилов предложил создать «список Рашкина» с именами уличенных в браконьерстве и незаконной охоте чиновников и депутатов. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Теперь должен быть «список Рашкина». Многие губернаторы, прокуроры, депутаты, особенно из партии власти, отделывались легким испугом за подобные злодеяния. Может быть, польза будет в том, что теперь мы общими усилиями не дадим уходить от ответственности этим браконьерам и преступникам, которые совершают иногда более тяжкие преступления, но отделываются выговором», — заявил О.Нилов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался, что застрелил лося в лесу под Саратовом. Он заявил, что принял лося за кабана, поэтому подстрелил его.

По словам Рашкина, его друзья уверяли, что охота уже открыта, и у них есть разрешение на отстрел. Ранее коммунист утверждал, что нашел лося уже мертвым.