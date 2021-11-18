Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – за правду»: Рашкин должен сдать мандат после признания

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Олег Нилов считает, что депутат от КПРФ Валерий Рашкин должен сдать мандат после признания в убийстве лося на незаконной охоте. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, преступление совершено. И ответственность за него, независимо от того, какой ты там великий политический деятель – губернатор, депутат – уголовная. Наверное, это не будет срок, будет штраф или какие-то работы в лесных угольях. Но мандат на стол», — заявил О.Нилов.

Он уточнил, что фракция «Справедливая Россия – за правду» пока не сформулировала общую позицию по вопросу лишения Рашкина неприкосновенности. «Еще не обсуждали. Это 25 числа, мы успеем позицию сформировать. Но в соответствии с законом, жестоким в данном случае по отношению к Рашкину, я пока поддержу снятие иммунитета», — заключил О.Нилов.

Как сообщалось, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося и опубликовал обращение на YouTube-канале. Он рассказал, что увидел животное через три часа после начала охоты и решил убить его, для чего достал из автомобиля треногу и карабин, а после — зарядил оружие.

По словам Рашкина, в гостях у своих знакомых Владимира Матросова и Александра Гношева он не употреблял алкоголь. Политик подчеркнул, что Матросов рассказал ему, что разрешение на отстрел копытных вблизи поселка у них есть. Не доверять приятелю у Рашкина, по его словам, не было оснований, так как раньше для его охоты по приглашению всегда были оформлены нужные документы.

Депутат считает, что отсутствием разрешения на охоту воспользовались неизвестные люди, которые якобы устроили против него провокацию.