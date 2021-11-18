Суточная смертность от коронавируса в России достигла очередного максимума — 1 251 летальный исход

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили более 37 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем накануне. Скончались более тысячи двухсот человек. Больше всего смертей в Москве – 94. Суточная заболеваемость в столице так же выросла – зарегистрировано более четырех тысяч новых случаев.