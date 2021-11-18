Премьер-министр Польши призвал Германию остановить проект российского газопровода «Северный поток — 2»

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз не должен снабжать деньгами российского президента. В интервью немецкой газете Bild премьер-министр сказал, что благодаря европейско-российским торговым отношениям Москва наращивает вооружение. Моравецкий намерен предложить новому канцлеру Германии полностью отказаться от газопровода «Северный поток — 2» и совместно «работать на мир», а не в пользу Путина. На днях немецкий регулятор приостановил процесс сертификации российского проекта. Возобновят его после того, как швейцарский оператор «Северного потока — 2» передаст активы немецкой дочерней компании, пояснили в Берлине. Ввести газопровод в эксплуатацию, как отмечают европейские СМИ, получится только ближе к весне.

Польша неоднократно высказывалась против газопровода «Северный поток — 2», который идет в обход страны. В Варшаве настаивают, что российский проект может угрожать энергобезопасности региона.