Туроператорам пришлось сократить на 10-15% количество запланированных чартерных рейсов в Египет

Представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов в интервью «Эху» сказал, что туристы отказываются от поездок в эту страну из-за нехватки качественных отелей. Игорь Блинов надеется, что со временем поток туристов в Египет увеличится.
2021-11-18T11:04:27+03:00
2021-11-18T11:20:48+03:00
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Эксклюзив Эха 11:04, 18 ноября 2021
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