Сотрудники МВД патрулируют посёлок в Иркутской области, в котором произошла драка местных жителей с мигрантами

В результате конфликта два человека были убиты.

Усиленные наряды спецроты ДПС следят сейчас за порядком в посёлке Залари. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает интернет-издание Readovka. Чиновники объяснили принятые меры тем, что некоторым местным жителям стали поступать угрозы мести.

Это произошло после конфликта, случившегося на минувших выходных. Как сообщало агентство «Интерфакс», сначала двое жителей посёлка повздорили с шестью таджикскими мигрантами, работающими на стройке. Газета «Московский комсомолец» также писала, что драка произошла из-за того, что приезжие приставали к местной жительнице. Позже, уже ночью, более двадцати человек сожгли бытовку, в которой жили рабочие. В итоге двое из них погибли и еще пятеро получили ранения.

В Следственном комитете Иркутской области объявили о том, что личности всех подозреваемых установлены. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об убийстве по предварительному сговору.

Массовая драка с участием мигрантов произошла на этой неделе и в Петербурге. Как сообщал «Интерфакс», после конфликта на столовой овощебазе были задержаны семеро граждан Узбекистана и один россиянин.

28% россиян считают присутствие трудовых мигрантов положительным для экономики, показал опрос ВЦИОМа. Противоположной точки зрения придерживается более 40% респондентов. 44% опрошенных заявили, что мигранты отнимают работу уместных жителей. При этом каждый десятый затруднился оценить роль миграции в экономических вопросах, передает агентство «Интерфакс».