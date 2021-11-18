Депутат от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося на незаконной охоте

То, что он решился на это только сейчас, парламентарий объяснил тем, что изначально он хотел поучаствовать в необходимых следственных действиях и ждал реакции на свои обращения в Следственный комитет, однако был проигнорирован. Об этом В.Рашкин сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сразу заявил, и на месте, и когда был в Саратовской области, обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, что готов давать показания по делу как участник, и ждал все время следственных действий. Я прекрасно понимаю, что есть какие-то нюансы, что я должен давать показания именно следствию. Я не хотел в этот период нарушать законодательство, которое возможно было бы при моей публичной деятельности. И я отказывался от СМИ сознательно», — пояснил депутат.

При этом В.Рашкин отметил, что за весь период с 29 октября у него «ни разу не было ни звонка, ни приглашения» от следствия. «Я сходил на полиграф, ожидая, что будут какие-то вопросы ко мне, с точки зрения правдивости. И опять ждал. В конце концов, не дождавшись, после того как пришел генпрокурор к нам на пленарное заседание, я по телефону обратился прямо с самого утра к генпрокурору: «Прими меня. Я все расскажу, дам показания». И за весь день он меня не принял. И все, у меня наступил предел, когда я посчитал, что надо обществу рассказать, как все было», — рассказал депутат.

Он добавил, что ему не поступало звонков и из администрации президента.

Комментируя запрос Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности, В.Рашкин заявил, что он готов давать показания в любом случае. «Есть у меня неприкосновенность или нет, я готов давать показания, если надо – очные ставки, выехать на место, показать все, как было. Я был готов и вчера, готов и сейчас, и завтра буду готов. Я никуда не скрываюсь. А как проголосуют депутаты Госдумы? Думаю, что за снятие неприкосновенности», — заключил он.

Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

17 ноября в Госдуму поступило представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Госдума обсудит этот вопрос 25 ноября.