В США подан второй иск к актеру Алеку Болдуину из-за стрельбы во время съемок фильмы «Ржавчина»

Как сообщает местная пресса, помощник режиссера Мэми Митчелл стояла в метре от места инцидента и первая вызвала полицию. В иске она утверждает, что получила физические и эмоциональные травмы, и что в сценарии не был прописан эпизод со стрельбой. Ранее иск в суд подал Сергей Светной, возглавлявший команду осветителей.
2021-11-18T10:33:08+03:00
2021-11-18T10:33:08+03:00
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10:33, 18 ноября 2021
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