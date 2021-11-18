В США подан второй иск к актеру Алеку Болдуину из-за стрельбы во время съемок фильмы «Ржавчина»

Как сообщает местная пресса, помощник режиссера Мэми Митчелл стояла в метре от места инцидента и первая вызвала полицию. В иске она утверждает, что получила физические и эмоциональные травмы, и что в сценарии не был прописан эпизод со стрельбой. Ранее иск в суд подал Сергей Светной, возглавлявший команду осветителей.