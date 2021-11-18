Власти США сегодня должны одобрить третью бустерную дозу вакцины Pfizer для граждан страны старше восемнадцати лет

Американские власти сегодня должны одобрить третью бустерную дозу вакцины Pfizer для всех граждан страны старше восемнадцати лет.

Несмотря на то, что США являются крупнейшим донором вакцин от коронавируса для других стран — Вашингтон уже пожертвовал миру 650 млн доз вакцины и к январю добавит еще 500 млн, Всемирная Организация Здравоохранения в августе призвала ввести мораторий на ревакцинацию в богатых странах — до тех пор, пока в бедных странах уровень вакцинации не достигнет хотя бы 10 процентов. Самой большой критике подверглись США. Когда компания Пфайзер подала в сентябре запрос на авторизацию бустерных уколов для всех взрослых американцев, Управление по контролю за качеством еды и медикаментов США разрешил третий укол только для уязвимых категорий людей — старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Но после того, как в стране начал опять расти уровень заболеваемости, некоторые штаты, включая Калифорнию, Колорадо и город Нью-Йорк сами расширили доступ к ревакцинации, предложив ее всему взрослому населению. Сегодня Управление по контролю за качеством еды и медикаментов должно одобрить третий укол для всех, и уже в пятницу разрешение выдаст Центр по контролю за распространением болезней. На сегодня более 30-ти миллионов американцев получили дополнительный укол вакцины от коронавируса.

Компания Moderna накануне подала свой запрос на авторизацию третьего укола своей вакцины для всех взрослых американцев.