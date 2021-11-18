Guardian: Ношение масок снижает возможность заразиться коронавирусом на 53%

Ношение масок снижает возможность заразиться коронавирусом на 53%, пишет британская газета Guardian, ссылаясь на международное исследование. В нем участвовали ученые нескольких стран. Они пришли к выводу, что соблюдение дистанции снижает заболеваемость на 25%. Также эффективной мерой профилактики является мытье рук.