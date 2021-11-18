Число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани выросло до пятнадцати, сообщает агентство РИА Новости. За медицинской помощью обратились еще двое пострадавших. Три девушки продолжают находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Во время вечеринки молодые люди пили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Задержаны четверо жителей Казани, которых подозревают в ее сбыте.
2021-11-18T10:31:00+03:00
2021-11-18T10:31:00+03:00
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10:31, 18 ноября 2021
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