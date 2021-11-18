«Коммерсант»: Российские туроператоры отменяют часть чартерных рейсов в Египет из-за низкого спроса

Российские туроператоры отменяют часть чартерных рейсов в Египет из-за низкого спроса, пишет газета «Коммерсант».

Большие очереди в популярных у туристов египетских аэропортах отпугивают россиян: желающих отдохнуть становится меньше, а те, кто уже успел забронировать билеты и места в гостиницах, свои планы отменяют, отмечает газета со ссылкой на представителей туриндустрии. Еще одной причиной низкого потока называют нехватку качественных отелей: 15% клиентов не могут найти жилье на первой линии у моря, в конце концов просто отказываясь от поездки. Из-за этих проблем операторам не удалось нарастить и без того низкий объем продаж туров в Египет: компаниям пришлось менять запланированное количество чартерных рейсов, сократив его на 10-15%.

По этому направлению неблагоприятная ситуация наблюдается уже несколько лет. Как утверждают представители отрасли, после гибели российского лайнера 6 лет назад спрос упал. Тогда временно были отменены прямые перелеты в страну. Полностью запрет на авиасообщения сняли только минувшим летом. Индустрия надеется нарастить продажи туров на новогодние выходные.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют сокращение в этом году объема выездных туров вдвое по сравнению с 2019-м. Среди общих причин называют введение QR-кодов для авиаперелетов.