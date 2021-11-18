Спецрейс должен доставить в Кабул первую партию гуманитарной помощи из России

Так сообщил глава российской Дипмиссии Дмитрий Жирнов. Военные привезут в Афганистан продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Как передает агентство «Интерфакс», посольство готово содействовать вывозу в Россию афганцев, которые зачислены в российские вузы. На спецрейс записалось почти девятьсот студентов.
2021-11-18T10:03:51+03:00
2021-11-18T10:03:51+03:00
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10:03, 18 ноября 2021
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