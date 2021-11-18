Спецрейс должен доставить в Кабул первую партию гуманитарной помощи из России

Так сообщил глава российской Дипмиссии Дмитрий Жирнов. Военные привезут в Афганистан продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Как передает агентство «Интерфакс», посольство готово содействовать вывозу в Россию афганцев, которые зачислены в российские вузы. На спецрейс записалось почти девятьсот студентов.