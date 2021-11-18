Несколько сотен иракских мигрантов должны вернуться сегодня из Белоруссии на родину

Перевозку организовали в Багдаде.

Четыреста тридцать граждан Ирака выразили желание вернуться домой — это число объявили в МИДе республики. Там отметили, что консульство продолжает регистрировать и других людей, намеревающихся уехать из Белоруссии. Самолёт с мигрантами должен вылететь сегодня из Минска и направиться в Багдад с пересадкой в Эрбиле. Будут ли еще такие рейсы представители иракских властей не уточнили.

Накануне в министерстве ближневосточной республики по миграционным делам объявили, что граждане, застрявшие на польско-белорусской границе, стали жертвами политической борьбы между Брюсселем и Минском. В Багдаде добавили, что эти люди подвергались жесточайшему обращению, далёкому от международных гуманитарных стандартов.

Тем временем в польской погранслужбе сообщают, что в районе крупного лагеря мигрантов на границе осталось около тысячи человек. На прошлой неделе их было в несколько раз больше. В ведомстве добавили, что остальных забрали сотрудники белорусских служб.

Миграционный кризис на границе обострился 8-ого ноября, когда несколько тысяч уроженцев разных стран ближнего востока подошли к Польше. Варшава и Брюссель неоднократно обвиняли Минск в преднамеренной организации этих событий. Белорусские власти эту версию отрицают.