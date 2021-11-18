Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что убил лося

Ранее он категорически отрицал случившееся.

Свои действия Рашкин, записавший видеообращение на своем YouTube-канале, объяснил тем, что он перепутал лося с кабаном на расстоянии около 250 метров. Депутат рассказал, что на охоту в Саратовскую область он поехал по приглашению друзей, которые убеждали его, что все необходимые разрешения есть. Но когда оказалось, что застрелен не кабан, а лось, Рашкин, по его словам, стал рассказывать, что нашел уже мертвую тушу, чтобы не подставить никого из товарищей.



Парламентарий отметил, что собирался в одиночку разделать тушу, но когда он понял, что не сможет ее погрузить в машину, съездил за одним из друзей. Позднее, уже после загрузки, автомобиль заглох – именно тогда появились силовики. При этом Рашкин в эфире «Эха Москвы» сообщил, что продолжает считать все случившееся провокацией с целью дискредитировать его как политика.

Ранее в связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте. Она предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Накануне Генпрокуратура внесла представление в Госдуму о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен нижней палатой парламента через неделю.