Президент США сегодня должен встретиться в Белом доме с президентом Мексики и премьер-министром Канады

Президент США Джо Байден сегодня должен встретиться в Белом доме с президентом Мексики и премьер-министром Канады. Это будет первая личная встреча лидеров стран Северной Америки с 2016-го года.

Последние пять лет саммит лидеров США, Канады и Мексики не проводился, так как 45-й американский президент Дональд Трамп поругался с Мексикой и испортил отношения с канадским премьером Джастином Трюдо, назвав его двуличным. Позднее Трамп установил дружеские отношения с новым президентом Мексики Андресом Лопесом Обрадором, который был в Белом Доме летом 2020 года и стал одним из последних мировых лидеров, кто поздравил Джо Байдена с победой на выборах.

Главными темами трехстороннего саммита лидеров США, Мексики и Канады станут эмиграция — число эмигрантов на Южной границе, пытающихся попасть в США, побило двадцатилетние рекорды; Коронавирус и вакцины станут еще одной важной темой переговоров — Мексика хочет больше вакцин от США и того, чтобы американские власти разрешили въезд в страну мексиканцам, вакцинированным российскими и китайскими вакцинами, не признанными ВОЗ. Канада, в свою очередь, озабочена протекционистскими экономическими мерами со стороны США.

Белый дом отметил, что традиционной пресс-конференции трех лидеров после встречи не будет.