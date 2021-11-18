Польша призывает Германию отказаться от сертификации проекта строительства трубопровода «Северный поток-2»

В интервью немецкой газете Bild премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нужно работать вместе ради мира, а не давать российскому президенту дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы. На днях Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока». Москва выразила надежду на то, что это связано с юридическими формальностями.