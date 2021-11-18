Минздрав Белоруссии сообщает о госпитализации двух мигрантов, которые находились на границе с Польшей

Утверждается, что в общей сложности за медицинской помощью накануне обратились девять человек. Ситуация в этом районе остается напряженной. Стихийный лагерь беженцев, который насчитал более двух тысяч человек, образовался в лесополосе у границы на прошлой неделе.
2021-11-18T09:31:39+03:00
2021-11-18T09:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 18 ноября 2021
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