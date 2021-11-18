Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получил голливудскую награду за лучшую музыку

Автором музыки для девяти серий фильма выступил композитор Чун Че Иль. В своей речи после награждения он особо отметил заслугу будапештского оркестра, который исполнил для сериала классические и джазовые партии. Сериал-антиутопия рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть внушительный денежный приз, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

В силу действующих коронавирусных ограничений 12 по счету церемония проходила в онлайн формате. Награды в других номинациях также получили авторы саундтреков к фильму «Не время умирать», об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, а также к картине «Дюна». В комиссию по отбору номинантов входят журналисты, музыкальные продюсеры, композиторы и представители Американской телевизионной академии.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым в истории на видео-платформе Netflix.