Власти ряда европейских стран признают ухудшение эпидемиологической ситуации из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Новые ограничения обсудит сегодня правительство Словакии.

В Германии депутаты должны одобрить поправки к закону о защите от инфекций, затем и.о. канцлера Ангела Меркель проведет совещание с главами правительств федеральных земель.

Накануне Меркель назвала ситуацию драматичной. Количество заражений превысило триста на сто тысяч человек за неделю. В стране полностью привито лишь 68 процентов граждан.

Поправки закона предусматривают быстрое принятие защитных мер в зависимости от ситуации и возможность контактных ограничений.

До 19 марта должны действовать более строгие меры по всей стране. Обязательны социальная дистанция и масочный режим во всех общественных местах. На предприятиях и в учреждениях должны быть введены контроли статуса иммунизации. Предпочтительна работа дистанционно. Все не привитые сотрудники должны предъявлять два теста в неделю. Тесты обязательны также для всех работников и посетителей медицинских учреждений и домов престарелых, независимо от вакцинации.

В общественном транспорте, поездах и на внутренних авиарейсах необходимо будет доказывать статус иммунизации или предъявлять актуальный тест. Это обязательно также для вузов, общепита и индустрии развлечений. Допустимы как электронные QR-коды, так и справки о тестах или коды на бумажных носителях. Центрального портала для цифровых QR-кодов в Германии из-за защиты личных данных нет. Фальсификация документов о вакцинации будет подвергаться уголовному наказанию.

Регионы могут вводить дальнейшие ограничения в сфере культуры и спорта.