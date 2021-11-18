Парламент Австрии рассмотрит вопрос о снятии иммунитета с лидера Народной партии Себастьяна Курца

Экс-канцлер это решение приветствует.

Снятие иммунитета необходимо для продолжения расследования в отношении Курца. Его подозревают в том, что руководимая им АНП за счет денег бюджета заказывала предвзятые соцопросы и агитационные материалы. Скандал спровоцировал отставку канцлера, который при этом остался лидером фракции партии в нижней палате парламента страны – Национальном совете.

Курца расследование не пугает. Он, полагает, что публичный процесс поможет ему доказать несостоятельность обвинений, которые он считает ложными. Своего лидера поддержали и в Австрийской народной партии, где возможное решение также рассматривают, как возможность решить конфликтную ситуацию с помощью юридических процедур.

В середине октября Себастьян Курц добровольно ушел в отставку с поста канцлера Австрии, не дожидаюсь объявления ему вотума недоверия.